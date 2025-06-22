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Çanakkale ve Biga’daki yangınlarla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Çanakkale ve Biga ilçelerinde tarım arazisinde çıkan iki yangına neden olduğu öne sürülen 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Çanakkale ve Biga’daki yangınlarla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Çanakkale’de merkeze bağlı Erenköy köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 12.00’de başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın 7 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye ve 176 personel müdahale etti. Karadan ve havadan yapılan müdahalenin ardından yangın, saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 8 hektar tarım arazisi ve 9 hektar orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan çalışma bir şahsa ait tarladaki su kuyusunun elektrik kablolarının ark yapması sonucu yangının çıktığı belirlendi.

Biga ilçesinde Aksaz köyü yakınlarında tarım arazisinde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. yangın, 4 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz, 2 dozer, 4 itfaiye aracıyla yapılan müdahale ile saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 dekar orman ile 40 dekar tarım arazisi zarar gördü. Jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucundan yangının biçerdöverden kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili toplam 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Çanakkale Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez Erenköy köyü YeniMahalle mevkiinde, 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 11.45 sıralarında, bir şahsa ait tarladaki su kuyusunun elektrik kablolarının ark yapması sonucu çıkan kıvılcımın ormanlık alana sıçramasıyla yangın meydana gelmiştir. Biga ilçesi Aksaz köyü Hamtoprak mevkiinde, aynı gün saat 15.20 sıralarında, biçerdöverden kaynaklanan yangın meydana gelmiştir. Her iki yangın da söndürülmüş olup, olaylarla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatılmıştır" denildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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