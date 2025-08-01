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Çanakkale’de 15 kaçak yapı yıkıldı

Çanakkale’de İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında Temmuz ayında 15 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Çanakkale’de 15 kaçak yapı yıkıldı

Çanakkale’de İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında Temmuz ayında 15 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Ayvacık ve Gelibolu ilçelerinde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı. Temmuz ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda Ayvacık ilçesinde 6 adet ve Gelibolu ilçesinde 9 adet olmak üzere toplamda 15 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada yıkımlara aynı kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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