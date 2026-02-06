HABER

Çanakkale’de barajlar doldu, Sarıçay taşabilir

Çanakkale’de Atikhisar barajının yüzde 89 seviyelerini görmesi ve ileride bekelenen yağışlar üzerine Sarıçayı’ın taşmasına karşı vatandaşlar uyarıldı.Çanakkale’de yaşanan son yağışlar nedeniyle barajlar dolma seviyesine geldi.

Çanakkale’de Atikhisar barajının yüzde 89 seviyelerini görmesi ve ileride bekelenen yağışlar üzerine Sarıçayı’ın taşmasına karşı vatandaşlar uyarıldı.
Çanakkale’de yaşanan son yağışlar nedeniyle barajlar dolma seviyesine geldi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Atikhisar Barajı doluluk oranı yüzde 89 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki günlerde ise beklenen yağışlar nedeniyle baraj dolusavağının çalışmasıyla Sarıçay yatağının akışa geçmesi bekleniyor. Atatürk Mahallesi’nde çay yatağı içerisinde ikamet eden, çay yatağı boyunca yerleşimi bulunan ve araçlarını bu alanlara park eden vatandaşlar ile Sarıçay’a tekne bağlayan balıkçılar can ve mal güvenliği açısından, meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Çanakkale’deki diğer barajlarda da su seviyeleri ise 6 Şubat tarihinde yapılan ölçümlere göre şu şekilde; Ayvacık Barajı yüzde 88, Bakacak Barajı yüzde 37, Bayramdere Barajı yüzde 52, Bayramiç Barajı yüzde 100, Zeytinliköy Barajı yüzde 72, Taşoluk Barajı yüzde 27, Tayfur Barajı yüzde 22 ve Umurbey Barajı yüzde 74.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Çanakkale
