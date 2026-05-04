Çanakkale’de iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çan-Çanakkale karayolu Paşaköy sapağı mevkiinde meydana geldi. Mustafa Türker idaresindeki otomobil ile Abidin Türken yönetimindeki araç Paşaköy sapağında çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Mustafa Türker ve Abidin Türken ile araçta yolcu konumunda bulunan Hasan Türken ve Zulfiye Türker yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

