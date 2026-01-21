HABER

Çanakkale’de kış ortası su kuşu sayımları

Çanakkale’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından 2026 kış ortası su kuşu sayımları gerçekleştirildi.

Çanakkale’de kış ortası su kuşu sayımları

Çanakkale’de DKMP 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kuş gözlemcileri Cenk Polat, Mehmet Kıran ve Murathan Develi tarafından 2026 kış ortası su kuşu sayımları gerçekleştirildi. Su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerinin değişimlerinin izlenmesi için her yıl 15 Ocak-15 Şubat arası kuzey yarım kürede küresel ölçekte su kuşu sayımları yapılıyor.

Çanakkale’de kış ortası su kuşu sayımları 1

Çanakkale’de kuş sayımları Gökçeada Lagünü, Saros Körfezi Kavak Deltası, Çardak Lagünü, Suvla Tuz Gölünde yapıldı. Gerçekleştirilen sayımlarda 53 türden 15 bin 813 birey kuş sayıldı.

Çanakkale’de kış ortası su kuşu sayımları 2

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
