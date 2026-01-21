Çanakkale’de kış ortası su kuşu sayımları

Çanakkale’de DKMP 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kuş gözlemcileri Cenk Polat, Mehmet Kıran ve Murathan Develi tarafından 2026 kış ortası su kuşu sayımları gerçekleştirildi. Su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerinin değişimlerinin izlenmesi için her yıl 15 Ocak-15 Şubat arası kuzey yarım kürede küresel ölçekte su kuşu sayımları yapılıyor.

Çanakkale’de kuş sayımları Gökçeada Lagünü, Saros Körfezi Kavak Deltası, Çardak Lagünü, Suvla Tuz Gölünde yapıldı. Gerçekleştirilen sayımlarda 53 türden 15 bin 813 birey kuş sayıldı.

Kaynak: İHA