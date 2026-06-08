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Çanakkale’de orman yangınları değerlendirme toplantısına Bakan Yardımcısı Şatıroğlu katıldı

Çanakkale’de orman yangınlarına karşı alınacak önlemler ve koordinasyonun konuşulduğu toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu katıldı.

Çanakkale’de orman yangınları değerlendirme toplantısına Bakan Yardımcısı Şatıroğlu katıldı

Çanakkale’de düzenlenen Orman Yangınları Tedbirleri Toplantısı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ve Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman’ın başkanlıklarında gerçekleştirildi.Toplantıda; orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler, enerji nakil hatlarından kaynaklanabilecek risklerin en aza indirilmesi, yangınlara karşı hazırlık çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi.

Çanakkale’de orman yangınları değerlendirme toplantısına Bakan Yardımcısı Şatıroğlu katıldı 1

Toplantının ardından, Harekât Merkezi ile Yangın Yönetim Aracı’nda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Çanakkale’de orman yangınları değerlendirme toplantısına Bakan Yardımcısı Şatıroğlu katıldı 2

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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