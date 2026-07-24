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Çankaya Belediyesi soruşturmasında Hasan Karabulut dahil 2 tutuklama

Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklandı.

Çankaya Belediyesi soruşturmasında Hasan Karabulut dahil 2 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü ‘yolsuzluk’ soruşturmasında, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut’un da aralarında bulunduğu 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından 25 şüpheli tutuklanmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da yer aldığı 3 zanlı, mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Tutuklama talebiyle 3 şüpheli de Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan Hasan Karabulut dahil 2 şüpheli tutuklandı, 1 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çankaya Belediyesi
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