Çanakkale’de tarım arazisinde yangın

Ezine ilçesi Çamoba köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının ormana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Köylülerin de su tankerleriyle destek verdiği yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Rüzgar nedeniyle yangın söndürme uçaklarının yaşadığı zor anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır