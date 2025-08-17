HABER

Çanakkale’de yangın sebebiyle tahliye edilen vatandaşlara psikolojik destek

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde devam eden orman yangını sebebiyle 6 köy tahliye edildi.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde devam eden orman yangını sebebiyle 6 köy tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlara psikolojik destek sağlanıyor.

Gelibolu ilçesi Tayfur köyünde dün saat 16.28’de ormanlık alanda başladı. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Yangında tedbir amaçlı olarak Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli, Ilgadere köyleri tahliye edildi.

GÜVENLİ BÖLGELERE YERLEŞİTİRİLEN VATANDAŞLARA PSİKOLOJİK DESTEK

Çanakkale’de devam eden orman yangını nedeniyle tahliye edilen vatandaşların bir kısmı da Eceabat Gençlik Konukevine yerleştirildi. Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Gelibolu ve Eceabat ilçelerimizde meydana gelen yangınlar nedeniyle yangın bölgelerinden tahliye edilerek Eceabat Gençlik Konukevine yerleştirilen vatandaşlarımıza, PSD Ekiplerimiz ivedilikle destek vermeye başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

