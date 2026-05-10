Çanakkale’de yavru karaca görüntülendi

Bayramiç Kazdağı Avcılar Derneği Başkanı Doğukan Özel, "Ayazma’da mesire alanındayken bir arkadaşın sesi yükseldi. Koşarak gidip baktım. Yavru küçük bir karaca aniden insanların içerisine girmiş, annesinden uzaklaşmış. Bu işi bildiğim için arkadaşlara bilgi verdim. Herkese uzaklaşmasını söyledim. Çünkü anne karaca yavruyu tekrar sahiplenmez. Tekrar doğasına yönlendirdik. Bütün avcı arkadaşlara ve bu hayvanları gören halkımıza bilgi verelim. Bu hayvanlar nesli tükenmekte olan türler. Bunlardan zarar gelmez. Uzak duralım. Bunları korumaya çalışalım" dedi.



