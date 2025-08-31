Çanakkaleli balıkçılar dualarla mavi sulara uğurlandı

Kemer köyü balıkçı barınağında, 2025-2026 su ürünleri av sezonu açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, hayvansal ihracat yapılan en önemli alanların başında balıkçılığın geldiğini söyledi.

Balıkçıların rızkını denizde aradığını vurgulayan Toraman, sözlerine şöyle devam etti:

"Denize iyi bakacağız ki o da bize iyi baksın. Bolluk ve bereket olsun, gelirimiz artsın. Onun için bu rızık kapısına gözümüz gibi bakmamız ve korumamız gerekiyor. Çanakkale'deki balıkçılarımızdan ziyadesiyle memnunuz. Büyük ölçüde kurallara riayet edildiğini büyük bir memnuniyetle dinliyoruz. Bu inşallah örnek davranışınız bütün Türkiye'ye yayılır ve bu rızık kapısını korumak için gösterdiğiniz hassasiyet diğer yerlere de yayılır. Aksi takdirde eğer kurallara uymazsak verimsiz yıllar bizi bekliyor. Onun için koruyalım ve istifade edelim."

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de balıkçılığın, avcılık ve toplayıcılıkla insanlık tarihinin en eski mesleği olduğunu ifade etti.

Verimli bir sezon dileyen Gider, "Çanakkale balıkçıları, kurallara en çok uyanlardandır. Hele hele 671 kilometre sahil şeridine sahip bir ilde bu meslek birinci meslek olmakla birlikte en dikkatli kontrol edilmesi gereken meslektir diye düşünüyorum. Bu sezon da bol ve bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da balıkçılığın Çanakkale kültüründeki önemine değinerek, bu alana, üniversitede açılan bölümlerle gerekli desteği verdiklerini kaydetti.

"BAKANLIĞIMIZIN KOYDUĞU KURALLAR, DENİZLERİMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ise Çanakkale'de 871 balıkçı gemisi ve 6 bin 700 ruhsatlı balıkçının bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"1 Eylül itibarıyla sona eren av yasağıyla birlikte yeni sezona başlıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bakanlığımızın koyduğu kurallar, denizlerimizin sürdürülebilirliği için hayati önem taşımaktadır. Bu kuralların en büyük destekçisi yine siz değerli balıkçılarımızsınız. Bilimsel veriler ve çalışmalar bu sezonun bereketli geçeceğini gösteriyor ancak bereketin devamı, kurallara ve doğaya olan saygımızla mümkündür. Balık sadece bir geçim kaynağı değil, sofralarımıza sağlık, çocuklarımıza umut demektir aynı zamanda. Hep birlikte denizlerimizi koruyarak geleceğimizi korumuş olacağız."

Çanakkale ve Tekirdağ Deniz Ürünleri Üretici Birliği Başkanı Naci Karabiber de devletin balıkçılara verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu gece yola çıkacak olan teknelerin Ege, Karadeniz ve kendi bölgelerinde avcılık yapacağını anlatan Karabiber, "Devletimize hem ihracat hem gelir anlamında ciddi katkılar sağlıyoruz. Görünüşte belki balıkçı olarak görünüyoruz ortaya çıkardığımız ticari hacim göründüğümüzden çok daha fazla. Yavru balık avlamayacağız, avlanmasına göz yummayacağız. Denizleri kirletmeyeceğiz, kirletilmesine göz yummayacağız." dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek yeni av sezonunun açılışı gerçekleştirildi.

Vali Toraman, barınakta son hazırlıklarını yapan balıkçılara sezonun hayırlı geçmesi temennisinde bulunarak, onlarla ağ ördü.

Toraman ve beraberindekiler, daha sonra gırgır teknesine binerek, kısa bir sefer gerçekleştirdi.

Kaptandan bu gece yapacakları sefere ilişkin bilgi alan Toraman, teknedeki telsizden konuşma yaparak tüm balıkçılara güzel bir sezon geçirmelerini diledi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır