Çanakkaleli "örümcek adam" Türkiye'yi karış karış geziyor, minareleri tamir edip boya yapıyor

Merkeze bağlı Kepez beldesinde yaşayan 4 çocuk babası 47 yaşındaki Turan Matur, gençliğinde camilerde nakış işi yapmaya başladı.

Daha sonra bir ustasının yardımıyla minare tamiratını öğrenen Matur, kendisini bu alanda geliştirdi. Makara yardımıyla tırmanıp, tamir ve boyasını yapan Matur'a zamanla "örümcek adam" lakabı takıldı.

Türkiye'nin dört bir yanına giden ve bir minare için ortalama 1 haftasını ayıran Matur, zaman zaman cami içlerinde nakış süslemeleri de yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

Turan Matur, AA muhabirine yaptığı işten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

İşini keyif alarak yaptığını belirten Matur, "Daha önceleri camilerde nakış yapıyordum. Bir ressamlık var bende. Duvar çizimleri, nakkaşlık yaparken bir minareciyle tanıştık. Allah razı olsun Yakup ustadan mesleği öğrendik. O zamandan bu yana her ikisini de yapıyorum." ifadesini kullandı

Matur, yükseklik korkusu olanların bu işi yapamayacağını anlatarak, "Yükseklik korkunuz olmaması gerekiyor. Şu an aşağıya ve yukarıya baktığım zaman benim için hepsi birdir. Bunun böyle olması gerekiyor. Yoksa korkan kişi kendi kendisini atar korkudan. Dolayısıyla yükseklik korkusu olmaması gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin her bölgesinde çalıştığını dile getiren Matur, şunları kaydetti:

"Çağırıyorlar, sürekli çalışıyorum. Her yerde dostlarımız var. Rize'de çalışırken bana 'örümcek adam' lakabını taktılar. O zamandan bu yana bana sürekli 'örümcek adam' diyorlar. 'Minareci Turan' demiyorlar ama 'örümcek adam' denildiğinde daha çok tanınıyorum. Lakabımız oradan gelme. Örümcek adam filminde gördük ki oradaki aktör iplerle, halatlarla yürüyor atlıyor. İstediği yere çıkıyor. Bizim de tesisatımız onunki gibi olduğu için herhalde bize onun için 'örümcek adam' diyorlar. Yükseklikten korkumuz yok belki de bundadır."

Turan, Türkiye'nin dört bir yanındaki minareleri tamir edip boyamayı gücünün yettiği yere kadar sürdüreceğini sözlerine ekledi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır