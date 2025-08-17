HABER

Çandır fasulyesi şenliği yeniden öz yurdunda yapıldı

Antalya’nın eşsiz lezzetlerinden Çandır fasulyesinin tanıtımı amacıyla geleneksel hale getirilen şenlik, bu yıl da öz yurdu olan Yarbaşçandır Yaylası’nda gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediyesi tarafından sekizincisi düzenlenen şenliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, etkinlik “Yarbaşçandır Yayla Şenliği” adıyla coşkulu bir atmosferde yapıldı.

Konyaaltı Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Çandır Fasulyesi Şenliği’nin sekizincisi ‘Yarbaşçandır Yayla Şenliği" adı ile Yarbaşçandır Yaylası’nda gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl ilk kez Çandır fasulyesinin öz yurdu olan Yarbaşçandır Yaylası’na taşınan şenlik, bir kez daha aynı noktada yapıldı. Antalya piyazının olmazsa olmaz malzemesi Çandır fasulyesinin korunması ve tanıtılması amacıyla gerçekleşen şenliğe, bölge halkı başta olmak üzere Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe; Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Taşdelen, Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Mihriban Sarı, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

VATANDAŞLARA FASULYE İKRAM ETTİ

Sekizincisi gerçekleşen şenlikte ayrıca; Arzu Gök ve Cengiz Balcı konserinin yanı sıra, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu da sahne aldı. Kazanlarda pişen fasulyenin başına geçen Başkan Kotan da katılımcılara Çandır fasulyesi ikram etti. Şenlikte konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Göreve gelmeden önce bizden, şenliğin Yarbaşçandır Yaylası’nda olması konusunda rica ettiniz. Bizler de kabul ettik ve sözümüzü verdik. Verdiğimiz sözü tutmaya devam ediyoruz. Beydağları’nın eteklerinde kurulmuş, sahilinde metropol şehri olan ama kırsalında 24 mahallenin 100’den fazla yerleşim alanı olan ve 10’dan fazla yaylası olan, aynı zamanda üretimi sırtlayan ilçemizin kıymetini bilmeliyiz" diye konuştu.

COĞRAFİ İŞARET ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Konyaaltı’nın turizm, tarım ve doğasıyla kıymetli bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkan Kotan, "Konyaaltı Antalya’nın başkenti. Her yönüyle bunun kıymetini bilmek lazım. Coğrafi işaretle ilgili çalışmalarımız bitmek üzere. Bu sene inşallah coğrafi işareti alacağız ve üretimini tescilleyeceğiz" diye konuştu. Yarbaşçandır Yayla Şenliği’nde konuşan Mahalle Muhtarı Abdullah Harmankaya ise, "Belediyemize ve personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hizmetler gerçekten kolay sunulmuyor" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

