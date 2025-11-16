HABER

Cani bir de evli çıktı! Yasemin'i öldürmek için 500 km yol yapmış

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri bitmek bilmiyor. Dün Bursa'da börek aldıktan sonra öldürülen Yasemin Bulut cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Bulut'u öldüren caninin eski sevgilisi ve evli olduğu ortaya çıktı. Bulut'u öldürdükten sonra intihar eden caninin Bulut'u katletmek için Ankara'dan geldiği belirlendi.

Bursa’da takip ettiği eski kız arkadaşı Yasemin Bulut’u (40) börek almak için girdiği işletmede tabancayla başından vurup intihar eden Fevzi Köksal’ın (40), Ankara’dan kente geldiği belirtildi. Köksal’ın cenazesi Ankara'ya, Bulut'un cenazesi ise toprağa verilmek üzere Samsun'a gönderildi.

ACIMASIZCA KATLETTİ

Olay, dün saat 10.00 sıralarından merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi’nde meydana geldi. Sabah kahvaltı yaptığı işletmeye bir süre sonra geri dönen Fevzi Köksal, bu sırada börek almaya gelen eski kız arkadaşı Yasemin Bulut’u tabancayla başından vurdu.

İNTİHAR ETTİ

Dışarı çıkan Köksal, caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti. İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yasemin Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi Köksal ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Köksal da yaşamını yitirdi.

EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ankara’da yaşayan ve evli olan Fevzi Köksal’ın, geldiği Bursa’daki işletmede kahvaltı yapıp çıktığı, ardından da olay yeri yakınlarında kadın kuaför dükkanı işleten eski kız arkadaşı Yasemin Bulut, börek almaya gelince peşinden geri döndüğü ve burada yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği bildirildi.

MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİLER

Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edilirken, Yasemin Bulut’un Samsun’da, Fevzi Köksal’ın ise Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan nakliyecilik yapan cani Fevzi Köksal’ın herhangi bir suç kaydının bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA

