Canik’in ulaşım ağı güçleniyor

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, güvenli ve konforlu yolları vatandaşların hizmetine sunmayı sürdürdüklerini kaydederek ilçenin ulaşım ağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ulaşıma yönelik yeni yatırımları ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini vurguladı. Canik’te güvenli ve konforlu yolları vatandaşların hizmetine sunmayı sürdürdüklerini belirten Sandıkçı, yeni yollar açarak ilçenin ulaşım ağını güçlendirmeye devam ettiklerini ifade etti. Sorunsuz ve güvenli bir ulaşım hedefiyle aralıksız bir şekilde çalışmayı sürdürdüklerini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde güvenli ve konforlu yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

Canik’in ulaşım ağını açtıkları yeni yollarla güçlendirmeye ve ulaşımda mesafeleri daha kısa sürelere indirdiklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemize ulaşıma yönelik yatırımları hız kesmeden sürdürüyor, konforlu ve güvenli yolları hizmete sunmaya devam ediyoruz. Merkez ve kırsal mahallelerimizde planlı bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalarla ilçemizin her köşesine yeni yollar kazandırıyoruz. Yol açma çalışmalarımızı da yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Açtığımız yeni yollarla hemşehrilerimizin ulaşım sürelerini kısaltıyor, ilçemizin ulaşım ağını daha güçlü hale getirmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA