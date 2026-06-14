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Canını hiçe sayıp yanan aracın direksiyonuna geçti: Tehlike ucuz atlatıldı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde araçta çıkan yangın, araç sahibinin soğukkanlı müdahalesi sayesinde ormana sıçramadan söndürüldü. Alev alan aracını dağlık ve ormanlık alandan uzaklaştıran vatandaş, büyük bir felaketin önüne geçti.

Canını hiçe sayıp yanan aracın direksiyonuna geçti: Tehlike ucuz atlatıldı

Olay, Osmaniye Mahallesi’nde zeytin ve incir bahçelerinin bulunduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A. incir ağaçlarına ilek asmak amacıyla işçileriyle birlikte arazide çalışma yaptığı sırada aracından dumanlar yükseldiğini fark etti. Motor bölümünde çıkan yangın büyüyerek, aracı sardı. Yangının çevredeki kuru otlara, zeytinliklere ve ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı O.A., işçilerini güvenli bir noktaya yönlendirdikten sonra yanan aracın direksiyonuna geçti. Alevlere rağmen aracını çalıştıran O.A., aracı bulunduğu bölgeden uzaklaştırmak için mücadele verdi. Yanan aracı dağlık alandan çıkararak asfalt yola çıkarmayı başaran O.A.’nın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olay, özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı alınacak tedbirlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Canını hiçe sayıp yanan aracın direksiyonuna geçti: Tehlike ucuz atlatıldı 1

Canını hiçe sayıp yanan aracın direksiyonuna geçti: Tehlike ucuz atlatıldı 2

Canını hiçe sayıp yanan aracın direksiyonuna geçti: Tehlike ucuz atlatıldı 3

Canını hiçe sayıp yanan aracın direksiyonuna geçti: Tehlike ucuz atlatıldı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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