Çankaya Beledediyesi'ne operasyonla ilgili CHP'den açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, süreci takip ettiklerini belirtti.

Sarı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Çankaya Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyonla, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef alan uygulamalara bir yenisini daha eklemiştir. Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, yargı süreçlerinin siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek, adil ve şeffaf biçimde yürütülmesi zorunludur. Gerçeğin ortaya çıkması, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi ve hukukun üstünlüğünün korunması adına süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz"

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır