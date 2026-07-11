Çankaya Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika haberi... CHP'li Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde polis tarafından operasyon gerçekleştirildi. Belediye binasında arama yapıldığı ve çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi.

"PARTİLİLERİMİZİ BELEDİYEYE DAVET EDİYORUZ"

Operasyona ilişkin CHP Özgür Ankara İl Örgütü sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Paylaşım şu şekilde:

"Değerli yoldaşlar, sabahın bu saatinde Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankayamızın Belediye Başjanlığı’na hukuksuzca bir operasyon düzenlenmektedir. Tüm partililerlerimizi, Ankaralı yurttaşlarımızı; Çankaya Belediyemizin önüne dayanışmaya davet ediyoruz."