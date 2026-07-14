Çankaya Belediyesi'ne operasyon! Hüseyin Can Güner dahil 30 kişi için tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 30 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye getirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Daha sonra Güner'in de arasında olduğu 30 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Böylelikle gözaltı sayısı 30'a yükselmişti.