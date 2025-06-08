HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çankaya Köşkü yakınında hareketli anlar: Çok sayıda ekip sevk edildi!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Çankaya Köşkü yakınlarında hareketli dakikalar yaşandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşte detaylar...

Çankaya Köşkü yakınında hareketli anlar: Çok sayıda ekip sevk edildi!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Çankaya Köşkü yakınında alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs trafikte başka bir sürücüye silah çekti, çevredeki görevli polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirdi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TARTIŞMAYA GİRDİ

Ankara'daki olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkol etkisindeki bir sürücü, trafikte başka bir sürücü ile tartışmaya girdi.

AYAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

876

Sonrasında alkollü sürücü, diğer sürücüye silahının kabzası ile saldırdı ve ardından birkaç el havaya ateş açtı. O esnada Dışişleri Konutu önünde bulunan görevli polisler şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

6456

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olayın ardından hastaneye kaldırılan alkollü sürücünün hayati tehlikesi olmadığı, saldırıya uğrayan sürücünün ise sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca alkollü sürücünün emekli polis olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AFAD acı haberi duyurdu! Akçaabat'ta sele kapılan adamın cansız bedenine ulaşıldıAFAD acı haberi duyurdu! Akçaabat'ta sele kapılan adamın cansız bedenine ulaşıldı
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama! "İyi yada kötü diyemeyiz"Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama! "İyi yada kötü diyemeyiz"

Anahtar Kelimeler:
Çankaya Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

Başrolde olduğu dizi için "Korkunç bir işti" dedi! Olay itiraf

Başrolde olduğu dizi için "Korkunç bir işti" dedi! Olay itiraf

Galatasaray'dan Osimhen için açıklama! Kesin gözüyle bakılıyor...

Galatasaray'dan Osimhen için açıklama! Kesin gözüyle bakılıyor...

Beyaz TV sunucularına uyuşturucu ticareti ve fuhuş soruşturması! Hemen kovuldular…

Beyaz TV sunucularına uyuşturucu ticareti ve fuhuş soruşturması! Hemen kovuldular…

Selfie hayatını kurtardı: Fotoğrafta gördüklerine inanamadı!

Selfie hayatını kurtardı: Fotoğrafta gördüklerine inanamadı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.