Çankaya Köşkü yakınında hareketli anlar: Çok sayıda ekip sevk edildi!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Çankaya Köşkü yakınında alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs trafikte başka bir sürücüye silah çekti, çevredeki görevli polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirdi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TARTIŞMAYA GİRDİ

Ankara'daki olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkol etkisindeki bir sürücü, trafikte başka bir sürücü ile tartışmaya girdi.

AYAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sonrasında alkollü sürücü, diğer sürücüye silahının kabzası ile saldırdı ve ardından birkaç el havaya ateş açtı. O esnada Dışişleri Konutu önünde bulunan görevli polisler şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olayın ardından hastaneye kaldırılan alkollü sürücünün hayati tehlikesi olmadığı, saldırıya uğrayan sürücünün ise sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca alkollü sürücünün emekli polis olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)