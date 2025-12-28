Çankaya’da yollar buz pistine döndü

Eskişehir’in Çankaya Mahallesi’nde kar yağışı sonrası dondurucu soğukların etkisiyle yollarda oluşan buzlanma, hem sürücüler hem de yayalar için büyük tehlike oluşturuyor.

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi’nde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi seviyelere düşmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda buzlanma meydana geldi. Belediye ekiplerince henüz tuzlama çalışması yapılmadığı iddia edilen mahallede, kayganlaşan zemin nedeniyle sürücüler, araçlarını kontrol etmekte zorlandıklarını belirtti. Hem yayaların hem de sürücüler için risk oluşturan bölgede, vatandaşlar yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi için tuzlanma çalışması talep etti.

Kaynak: İHA