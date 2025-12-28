HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çankaya’da yollar buz pistine döndü

Eskişehir’in Çankaya Mahallesi’nde kar yağışı sonrası dondurucu soğukların etkisiyle yollarda oluşan buzlanma, hem sürücüler hem de yayalar için büyük tehlike oluşturuyor.Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi’nde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi seviyelere düşmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda buzlanma meydana geldi.

Çankaya’da yollar buz pistine döndü

Eskişehir’in Çankaya Mahallesi’nde kar yağışı sonrası dondurucu soğukların etkisiyle yollarda oluşan buzlanma, hem sürücüler hem de yayalar için büyük tehlike oluşturuyor.

Çankaya’da yollar buz pistine döndü 1

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi’nde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi seviyelere düşmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda buzlanma meydana geldi. Belediye ekiplerince henüz tuzlama çalışması yapılmadığı iddia edilen mahallede, kayganlaşan zemin nedeniyle sürücüler, araçlarını kontrol etmekte zorlandıklarını belirtti. Hem yayaların hem de sürücüler için risk oluşturan bölgede, vatandaşlar yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi için tuzlanma çalışması talep etti.

Çankaya’da yollar buz pistine döndü 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltılar! Liste yayınlandı: Ünlü işletmeci, sosyal medya fenomenleriUyuşturucu operasyonunda yeni gözaltılar! Liste yayınlandı: Ünlü işletmeci, sosyal medya fenomenleri
Elazığ’da yürek ısıtan kurtarma operasyonuElazığ’da yürek ısıtan kurtarma operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.