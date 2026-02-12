Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a umut hakkı mı gelecek? Taslak rapor ortaya çıktı

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminin hazırlanmasına yönelik ilk somut adım atılıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki komisyonun hazırladığı rapor taslağını önceki gün koordinatör grup başkan vekillerine gönderdiğini açıklamıştı.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A 'UMUT HAKKI' VAR MI YOK MU?

Kamuoyunda en çok merak edilen konu, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı kapsayacak şekilde umut hakkı uygulamasına yer verilip verilmeyeceğiydi.

Türkiye Gazetesi'nin elde ettiği bilgilere göre, ortak rapor taslağında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "umut hakkı" getirilmesine yönelik bir ifade yer almıyor.

TEŞVİK EDİCİ DÜZENLEME TAVSİYESİ

Raporda terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını teşvik edecek hukuksal düzenlemelerin yapılmasına yönelik tavsiyeler yer alıyor. Bu kapsamda, örgütün tamamen silah bırakması için hukuki bir zemin oluşturulması, silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumlarının tanımlanması ve eve dönüşlerin teşvik edilmesi için toplumsal bütünleşme adımlarının adımlarına yönelik öneriler bulunuyor.

'KAYYUM' VE AİHM KARARLARI DETAYI

Raporda, AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasının yanı sıra, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası başta olmak üzere demokratikleşme alanında adım atılması, kayyum uygulamalarının kaldırılmasına yönelik de tavsiye yer alıyor.

Raporda ayrıca, silah bırakma ve eve dönüşlerle ilgili hukuki çerçeveye uygun olacak şekilde TCK, Ceza İnfaz Yasası ve Terörle Mücadele Yasası'nda ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması öneriliyor. Yine mevcut yasaların uygulanması konusunda, (cezaevi gözlem kurullarının işleyişi gibi) sıkıntılı alanların belirlenmesi ve bu konuda idari anlamda adımları atılması tavsiyesinde bulunuluyor.