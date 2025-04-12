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Çankırı'da 23 fabrika işçisini taşıyan otobüs kaza yaptı! Araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı

Çankırı'da 23 fabrika işçisini taşıyan otobüs kaza yaptı. Kaza, otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti. Kazanın ardından otobüsün iç kamera görüntüleri paylaşıldı. Aracın güvenlik kamerası kayıtlarında, kaza anında işçilerin koltuklarından fırladığı ve savrulan işçilerin üst üste düştüğü görüldü. Paylaşılan görüntülerin ardından emniyet kemeri takmanın önemi bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Çankırı'da 23 fabrika işçisini taşıyan otobüs kaza yaptı! Araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı
Nilgün Akbıyık

Çankırı'da, otobüsün devrilmesi neticesinde 23 fabrika işçisinin devrildiği kaza anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

KAZA ANINI İÇ KAMERA KAYDETTİ

ŞARAMPOLE DEVRİLMİŞTİ

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4 Nisan'da Çankırı-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazaya ilişkin edinilen bilgiye göre, Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikası'nda çalışan işçileri taşıyan M.G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı MAN marka otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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Kazada yaralanan 23 yaralı, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar tedavisinin ardından taburcu edildi.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

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Kaza anının otobüs içerisindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün devrilme anında araçtaki işçilerin savrulduğu görülüyor.

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Savrulan işçiler üst üste düşüyor. Daha sonra kazanın şokunu atlatan işçiler araçtan çıkmaya çalışıyor.

(İHA)

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Fabrika işçisi Çankırı emniyet kemeri kaza şarampol
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