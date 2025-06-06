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Çankırı’da iki aile arasında silahlı kavga; 1 ölü, 3 yaralı

Çankırıda iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Çankırı’da iki aile arasında silahlı kavga; 1 ölü, 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Merkeze bağlı İncik köyünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan iki aile fertleri arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan köy muhtarı Ergül Sönmez olay yerinde hayatını kaybetti, aynı aileden K.S, M.S. ve A.S. yaralandı.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çankırı kavga
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