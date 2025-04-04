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  4. Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

04.04.2025 09:16
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Ankara karayolunda işçilerin taşındığı servis otobüsünün yol kenarına devrildiği kazada 23 kişi yaralandı.

Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kaza, gece saatlerinde Çankırı- Ankara karayolunda meydana geldi. Mustafa G. yönetimindeki, işçilerin taşındığı servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi.

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23 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, 45 kişinin bulunduğu otobüsteki 23 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Çankırı kaza
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