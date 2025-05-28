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Çankırı'da otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı

Çankırı'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Çankırı'da otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Çankırı karayolu İnandık köyü mevkisinde meydana geldi. Hüseyin K. (55) yönetimindeki 34 ZA 060 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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OLAY YERİNDE HAYATINDA KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Azime K.’nın (51) hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücü ile otomobildeki Tunahan K. (21) ve Şehri K. (53) ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Çankırı kaza
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