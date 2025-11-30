HABER

Çankırı'da pancar yüklü tır devrildi: Sürücü ağır yaralandı

Çankırı'da pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Yücel E. yönetimindeki pancar yüklü tır, Çankırı-Kastamonu kara yolu İndağı mevkisinde devrildi.

Tırdan yola saçılan pancarlar nedeniyle karşı şeritten gelen bir otomobilde de maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan tırın sürücüsü kaldırıldığı Ilgaz Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yola saçılan pancarlar nedeniyle polis ekiplerince trafik kontrollü sağlandı. Yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

pancar Çankırı Tır kaza
