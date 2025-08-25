HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çankırı'da yeğen vahşeti: Dayısını öldürüp metruk binaya gömdü!

Çankırı'da kan donduran bir cinayet işlendi. Bir süredir haber alınamayan Murat Aygen'in (41) yeğeni E.Y. (28) tarafından av tüfeği ile öldürülüp, cesedinin metruk bir eve gömüldüğü ortaya çıktı. E.Y., Ankara'da polise teslim olup, suçunu itiraf etti.

Çankırı'da yeğen vahşeti: Dayısını öldürüp metruk binaya gömdü!

Korkunç olay, Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan E.Y., Ankara Mamak Kayaş İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek dayısı Murat Aygen'i 20 Ağustos'ta av tüfeği ile öldürdüğünü itiraf etti.

METRUK BİNAYA GÖMMÜŞ

E.Y., cesedin köydeki metruk bir eve gömdüğünü belirtti. E.Y.'nin itirafı üzerine, ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Belirtilen adreste, olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde yapılan kazıda, bir süredir haber alınamayan Aygen'in cesedine ulaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet savcısının talimatı ile Ankara'dan Çankırı'ya getirilen E.Y. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastaneye üst üste iki vahşi saldırı: Korkunç katliam kameradaHastaneye üst üste iki vahşi saldırı: Korkunç katliam kamerada
Şimşir Güvesine karşı biyolojik mücadele: 5 bin faydalı böcek salındıŞimşir Güvesine karşı biyolojik mücadele: 5 bin faydalı böcek salındı

Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz...

Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz...

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler

Tekirdağ'da güpegündüz uygunsuz görüntülere tepki!

Tekirdağ'da güpegündüz uygunsuz görüntülere tepki!

Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' masajı: Artık son düzlükteyiz!

Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' masajı: Artık son düzlükteyiz!

Adana'da düğün faciası! Tüfekle dehşet saçtı: Yaşlı kadın kurşunlardan kaçarken...

Adana'da düğün faciası! Tüfekle dehşet saçtı: Yaşlı kadın kurşunlardan kaçarken...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.