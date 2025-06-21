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Çankırı’da 1 yılda bin 759 kişi öldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Çankırı’da 2024 yılında bin 759 kişi hayatını kaybetti.

Çankırı’da 1 yılda bin 759 kişi öldü

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2024 haber bültenini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı’da ölüm sayısı 2023 yılında bin 697 iken 2024 yılında yüzde 3,7artarak bin 759 oldu. 2024 yılında ölen kişilerin 960’ı erkek, 799’unu ise kadınlar oluşturdu. Kaba ölüm hızı ise 2023 yılında binde 8,5 iken, 2024 yılında binde 8,7 oldu. 2024 yılında seçilmiş ölüm nedenlerine göre ölümler incelendiğinde yüzde 39,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 15,5 ile diğer hastalıklar, yüzde 14,5 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,2 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Çankırı’da bebek ölüm sayısı 2023 yılında 12 iken 2024 yılında 20oldu. Bebek ölüm hızı ise, 2023 yılında binde 6,4 iken 2024 yılında binde 11,1 oldu. Öte yandan, Çankırı’da beş yaş altı ölüm hızı 2023 yılında binde 8,5 iken 2024 yılında binde 13,3 oldu.

(İHA)

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Çankırı
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