Çankırı’da aranan 55 şahıs yakalandı

Çankırı’da jandarma ve polis ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs yakalandı.

Çankırı’da aranan 55 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 Şubat- 23 Şubat tarihlerinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 55 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 9’u tutuklandı. Ayrıca narkotik ve kaçakçılık operasyonu’nda 6 şahıs hakkında işlem tesis edilip yapılan operasyon ve denetimlerde 178 adet sentetik ecza hapı,
14,23 gram sentetik kannobinoid, 13,53 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 186 gram bonzai, 10adet skunk tohumu 60.000adet dolu makaron ele geçirildi.
Yapılan trafik denetimlerinde ise 86 araç trafikten men edilirken bin 311 araç sürücüsüne, toplamda 4 milyon 50 bin 560 TL cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İHA

Çankırı
