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Çankırı’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Çankırı’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Çankırı’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kaza, Kızılırmak ilçesi Çankırı-Kızılırmak karayolu Bozkır köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Gümüşbuğa (43) idaresindeki 16 ALY 258 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Remzi Akdemir (75) yönetimindeki 06 HD 7613 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araçlar şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Hasan Salih Gümüşbuğa (12) olay yerinde hayatını kaybederken, hafif ticari aracın sürücüsü ile otomobildeki Çiğdem G. (30), Abdullah G. (5), Esma Betül G. (9) ve Muhammet Emir Gümüşbuğa (5) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından çıkarılarak Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Remzi Akdemir hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çankırı’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı 1

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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