'Menderes' AK Parti'ye geçmişti! CHP o üyeleriyle ilgili harekete geçti

Menderes Belediyesi'nde bugün yapılan başkanlık seçimlerini AK Parti'nin adayı kazandı. Olaylı seçim sonrası CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı'dan bir açıklama geldi. Sarı açıklamasında "Tüm bunlara rağmen Menderes Belediyesi AKP’ye geçmesin diye Yeni Parti’nin adayını destekleme konusunda Genel Merkezimiz olarak meclis üyelerimize talimat verdik. Talimatımızı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerimizle ilgili parti disiplin süreci değerlendirilmektedir." dedi.

"UZLAŞI TALEPLERİMİZ REDDEDİLDİ"

Sarı paylaşımında şunları ifade etti:

"Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, Belediye Başkan Vekili seçimi ile ilgili olarak partimizden ayrılan meclis üyeleri ile görüşme ve uzlaşma taleplerimiz bir haftayı aşkın süredir devam etmekteydi.

Ancak sayısal çoğunluklarına güvenen Yeni Partili yöneticiler ve meclis üyeleri uzlaşı taleplerimizi reddetmiş, bugün yapılan seçimde kendi adaylarını çıkarmayı tercih etmişlerdir.

"TALİMATLARIMIZI YERİNE GETİRMEYEN ÜYELERİMİZLE İLGİLİ DİSİPLİN SÜRECİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Tüm bunlara rağmen Menderes Belediyesi AKP’ye geçmesin diye Yeni Parti’nin adayını destekleme konusunda Genel Merkezimiz olarak meclis üyelerimize talimat verdik. Talimatımızı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerimizle ilgili parti disiplin süreci değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak Menderes’te yaşanan başkan vekili seçiminde AKP adayının kazanmasının nedeni; CHP’li bir belediyenin CHP’de kalmasını kabul etmeyen, CHP’yi bölen, sayısal çoğunluklarına güvenip süreci kötü yöneten Yeni Partili yöneticilerdir."