Çankırı’da Kargaz’ın çalışması sırasında doğalgaz patlaması paniğe sebep oldu

Çankırı’da Kargaz doğalgaz dağıtım firması tarafından yapılan çalışma sırasında doğalgaz patlaması paniğe sebep oldu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi İplik Pazarı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahlatcı Holding bünyesindeki Kargaz doğalgaz dağıtım firması tarafından sokakta yapılan doğalgaz hattı çalışmaları sırasında, iş makinesi doğalgaz borusuna zarar verdi. Borunun delinmesiyle birlikte şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Ekipler sızıntının giderilmesi için çalışma başlattı.

"BİR ANDA PANİK YAŞADIK, KORKTUK HEMEN DIŞARI ÇIKTIK"

Patlama sesini duyunca panik yaşadıklarını ifade eden Haşim Kış isimli vatandaş, "Burada esnaflık yapıyorum. Bu sokakta doğal gaz hattı çalışmaları yapılıyor. Dükkandayken bir anda kuvvetli ve şiddetli patlama sesi duyduk. Bir anda panik yaşadık, korktuk, hemen dışarı çıktık.

Basınç olarak kuvvetli bir patlamaydı. Olayda yaralanan olmadı, sadece bizi dükkandan çıkarttılar, elektriği ve tüpü kapatmamızı istediler. Şu anda ekipler çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

(İHA)

Çankırı
