Çankırı’da otomobil park halindeki traktöre çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Serdaroğlu (41) idaresindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan traktöre çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Satı İpek (80), Sadık İpek (75) ve Sadık Aras İpek (8) ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Satı İpek ve Sadık Aras İpek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır