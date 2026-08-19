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Cankurtaran Tüneli’nde kaza: 2 yaralı

Artvin’in Hopa ilçesindeki Cankurtaran Tüneli’nde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada baba ve oğlu yaralandı. Kazada hafif ticari araçta büyük çapta hasar oluştu.

Cankurtaran Tüneli’nde kaza: 2 yaralı

Kaza, Cankurtaran Tüneli’nin Hopa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde İbrahim Yavuz (43) ile 17 yaşındaki oğlu Alp Yavuz’un bulunduğu 53 ACE 213 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, tünel içerisinde aynı yönde seyreden 08 ABD 157 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın ön kısmı büyük ölçüde ezilirken, araçta bulunan baba ve oğlu yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, Hopa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve HOPAK (Hopa Arama Kurtarma) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle tünelde güvenlik önlemi alınırken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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