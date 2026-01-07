HABER

'Canlı bombayım' dedi kırmızı alarm verildi! Hastalar çıkarıldıktan sonra gerçek ortaya çıktı

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah hareketli dakikalar yaşandı. Acile gelen bir kişi 'canlı bombayım' diye bağırınca vatandaşlar panikle kaçıştı, hastanede kırmızı alarm verildi. Yoğun bakımda hastası olanlar bile yakınları hastane dışına çıkarırken ekipler bağıran şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını belirledi.

Hatay’da hastaneye gelen bir şahsın ‘Canlı bombayım’ demesi üzerine kırmızı alarm verildi. Alarm üzerine hasta yakınları yoğun bakımdaki yakınlarını bahçeye çıkarırken, polis ekiplerinin çalışmasında ihbarın asılsız olduğu ve şahsin akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.

BİR ANDA PANİK YAŞANDI

Olay, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi’nde bulunan Hatay Eğitim ve Araştırması’nda yaşandı. Hastanenin Acil bölümde bir şahsın üzerinde bomba olduğunu söylemesi üzerine hastanede kırmızı alarm verildi. Alarm üzerine hastanede panik yaşandı ve vatandaşlar yoğun bakımdaki hastalarını dışarı çıkardılar.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine bölgeye; Polis, itfaiye, AFAD ve çeşitli kurumlardan ekip sevk edildi. Çevredeyse Polis Özel Hareketleri güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin şahısla kurdukları diyaloglarda B.O. isimli şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı. Panik üzerine hastane çevresinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, meraklı bakışlarla ekiplerin çalışmalarını cep telefonuyla görüntülediler. Polis ekiplerinin ve il sağlık müdürlüğü ekiplerinin vatandaşlara ihbarın asılsız olduğunu söylemesi üzerine vatandaşlar hastaneye döndüler.

Tedavi için hastaneye gelen vatandaşlar, kırmızı kodlu alarm üzerine panik yaşadıklarını söylediler.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada; "Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıklarından kaydı bulunan B.O. adlı şahıs üzerinde canlı bomba olduğunu iddia etmiştir. Anlık müdahale edilmiş, Hastanede gerekli tedbirler ivedilikle alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın ASILSIZ olduğu belirlenmiştir. Asılsız ihbarda bulunan ve kontrol altına alınan B.O. adlı şahıs ile ilgili tahkikata başlanmıştır. Hastanemizde hizmet vermek ile ilgili herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hatay hastane canlı bomba alarm
