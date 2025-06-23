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Canlı yayın sırasında yanına gelip taciz etmişti... O şahıs için 5 yıla kadar hapis talebi!

Kadıköy’de canlı yayın yaparken tacize uğrayan Güney Koreli Hyojeong Park’a yönelik eylemleri nedeniyle 71 yaşındaki Yusuf Ziya A. hakkında 2 ila 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık, 7 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak.

Canlı yayın sırasında yanına gelip taciz etmişti... O şahıs için 5 yıla kadar hapis talebi!
Çiğdem Sevinç

Sosyal medyada Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park (26), 6 Haziran'da Kadıköy'de yürürken canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziki tacize uğradı. Park, canlı yayın esnasında kendisini taciz eden yaşlı adamdan uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin 71 yaşındaki Yusuf Ziya A. olduğunu belirledi. Ekipler, Yusuf Ziya A.'yı Pendik'te Kavaklıpınar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ''basit cinsel saldırı'' suçundan tutuklandı.

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SOKAKTA YÜRÜRKEN YAPTI

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Yusuf Ziya A.'nın, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan yabancı uyruklu müştekinin yanına yaklaşarak cinsel saldırıyla, müştekinin rızası dışında elinden tuttuğu ve elini öptüğü kaydedildi. Müştekinin rahatsızlığını ortaya koyarak elini çektiği, devamında Yusuf Ziya A.'nın, müştekinin yanında yürüyerek, cinsel yönden rahatsız edici mahiyette sözler sarf ettiği ve müştekinin kalçasına dokunarak göz kırptığı belirtildi.

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SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEDİ

Müştekinin koşarak izini kaybettirmesi sonucunda eylemlerin son bulduğunun anlatıldığı iddianamede, bilirkişi raporuyla şüphelinin eylemlerinin sabit olduğu, şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği kaydedildi.

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2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İddianamede, şüpheli Yusuf Ziya A. hakkında ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli, 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz Canlı yayın
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