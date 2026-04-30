Canlı yayında birbirlerine girdiler! Melih Gökçek ile Şaban Sevinç arasında tartışma

Melih Kadir Yılmaz

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında büyük bir tartışma yaşandı. Gökçek, Sevinç'in mal varlığını sorgulayarak, "4 tane konut 2 tane araç nasıl alıyorsun ya?" dedi. Sevinç ise " Belediyeden çalmamışım, FETÖ'den almamışım, FETÖ'ye Ankara'yı parsel parsel satmamışım" diyerek yanıt verdi. İkili arasındaki gerilim ise gündem oldu. İşte detaylar...

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerilim çıktı. Gökçek yayında yaptığı açıklamada, "4 tane konut 2 tane araç nasıl alıyorsun ya?" dedi.

Sevinç ise bunun üzerine, "Almışım demek ki. Belediyeden çalmamışım, FETÖ'den almamışım, FETÖ'ye Ankara'yı parsel parsel satmamışım. Belediyenin villasını belediye başkanlığı nüfusunu kullanarak eşimin üstüne almamışım, belediye başkanlığı nüfusunu kullanarak oğluma televizyon kurmamışım. Yapmayın" ifadelerini kullandı.

GÖKÇEK: "SERVETİMİN HESABINI VERİRİM"

Gökçek ise Sevinç'in bu sözlerine "İhale ile oldu bu" diyerek yanıt verip şunları söyledi: "Ben aldığım her şeyin, servetimin hesabını veririm. Sen 4 tane konut al 2 tane araba al çocuklarını özel okulda okut bunun parasını nereden buldun?"

"SİZİ İLGİLENDİRMEZ BEN KAMU ÇALIŞANI DEĞİLİM"

Şaban Sevinç ise kendisinin kamu çalışanı olmadığını vurgulayarak, "Benim şu kadar evim bu kadar arabam varmış o sizi ilgilendirmez ben kamu çalışanı değilim. Ben 40 yıldır çalışan gazeteci bir insanım eşim de çalışıyorum ben de çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"SOSYAL MEDYA TROLÜ ONU BUNU SUÇLAYARAK YOLSUZLUK İDDİASINI KAPATMAYA ÇALIŞIYORSUN"

Sevinç'in bu sözlerinin ardından ise Gökçek; Sevinç ve eşinin evlerinin önünde olan bir fotoğrafı ekranlara gösterdi. Bu noktadan sonra gerilim daha da arttı. Sevinç, "Sen 70 yaşını aşmış benim bildiğim 40 yıldır politika yapan siyasetçisin. Sosyal medya trolü gibi onu bunu suçlayarak hakkındaki bir sürü yolsuzluk iddiasını kapamaya çalışıyorsun" dedi.

"SENİN BUGÜN GAZETECİLİK HAYATIN BİTTİ"

Sevinç için "Senin bugün gazetecilik hayatın bitti" diyen Gökçek ayrıca yayında "Benim hakkımda bir iddian var ve ispat edersen ben şerefsizim. Yoksa sen şerefsiz, namussuz bir yalancısın" ifadelerini kullandı.

