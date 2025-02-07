HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Canlı yayında hararetli anlar! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ile Türker Akıncı birbirine girdi: "La ilahe illallah ya"

Canlı yayında hararetli anlar! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ile Türker Akıncı birbirine girdi: "La ilahe illallah ya"

07.02.2025 10:13
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
07.02.2025 10:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'ndeki depremler tedirginlik yaratırken uzman isimler buradaki hareketliliği değerlendiriyor. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da katıldığı canlı yayında deprem fırtınasını yorumladı. Bu sırada sunucu, Üşümezsoy'dan daha basit anlatmasını isterken ikili yaklaşık 2 dakika boyunca tartıştı. Üşümezsoy, Akıncı'yı dinlememekle suçladı ve bu yüzden anlamadığını söyledi. Akıncı ise "Celal Şengör'e anlatır gibi anlatıyorsun" diyerek tepki gösterip "La ilahe illallah ya" dedi. İşte o anlar...

Türkiye ve Yunanistan'ın son günlerdeki önemli gündemlerinden biri Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası. Art arda yaşanan sarsıntılar iki taraf için de tedirginlik yaratırken, bazı isimler depremlerin yanardağ kaynaklı olduğunu savundu. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da Beyaz TV ekranlarında Türker Akıncı'nın konuğu oldu ve Ege Denizi'ndeki depremleri yorumladı.

5

ÜŞÜMEZSOY İLE AKINCI ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Programın bir bölümünde ise Akıncı araya girdi ve Üşümezsoy'dan konuyu daha basit anlatmasını talep edip "Net bir cümle söylesene yanardağ patlamaz patlasa bile ufak bir patlama olur..." dedi.

6

"SEN KARŞINDA CELAL ŞENGÖR VARMIŞ GİBİ ANLATIYORSUN"

Bunun üzerine ikili arasında gerginlik yaşandı. Üşümezsoy "Söylüyorum bin defa söylüyorum..." şeklinde yanıt verirken, Akıncı da "Ama söylemen lazım hocam vatandaş anlamıyor. Sen karşında Celal Şengör varmış gibi anlatıyorsun. Ama vatandaş var hocam, Hakkari'de oturan Ahmet amcanın bunu anlaması lazım, Trabzon'daki veli amcamın alması lazım hocam" ifadelerini kullandı.

656

"BIRAK HAKKARİ DİNLEMESİN"

Akıncı'nın bu sözleri üzerine daha da hararetlenen tartışmada Üşümezsoy, "Ne diyor vatandaş. Bırak Hakkari dinlemesin. Girme şuna en sevmediğim laf bu ya. Ben bunu çok iyi bilip anlatıyorum." dedi.

"BEN ANLAMADIM MESELA VATANDAŞ NASIL ANLAYACAK"

Akıncı da bu sözlerin üzerine "Ben anlamadım mesela vatandaş nasıl anlayacak. Ben dediğinizi anlamıyorum, ben değil kimse anlamıyor" şeklinde konuştu.

"GİT SEN AHMET ERCAN'I AL VEYA BİRİNİ AL ANLATSIN"

Üşümezsoy ise burada Akıncı'yı dinlememekle suçladı ve "Sen dinlemiyorsun da ondan. Boyuna soru sorayım diyorsun... Dinlemiyorsun, dinlesen anlayacaksın. Kesmeden dinle lütfen anlayacaksın. Git sen Ahmet Ercan'ı al veya birini al anlatsın. 5 dakikamız gitti boşu boşuna" diyerek anlatmaya devam etti.

Akıncı ise bu anlarda "La ilahe illallah ya" diyerek tepkisini gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi şener üşümezsoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İnci Taneleri'nde gerçek ortaya çıktı! Sosyal medyada tepki çekti!

İnci Taneleri'nde gerçek ortaya çıktı! Sosyal medyada tepki çekti!

Çuval çuval kara para böyle aklandı! Şoke eden görüntüler…

Çuval çuval kara para böyle aklandı! Şoke eden görüntüler…

Altının yeni rakibi belli oldu! Sarı maden için artık yaklaşıyor

Altının yeni rakibi belli oldu! Sarı maden için artık yaklaşıyor

Kazma, kürek, halı var demişlerdi içinden Ferrari çıktı! Yer Mersin…

Kazma, kürek, halı var demişlerdi içinden Ferrari çıktı! Yer Mersin…

Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne tepkiler büyüyor! Deprem anmasına sözleri damga vurdu

Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne tepkiler büyüyor! Deprem anmasına sözleri damga vurdu

'24 il büyük risk altında' diye uyardı: Her an kırılabilir!

'24 il büyük risk altında' diye uyardı: Her an kırılabilir!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.