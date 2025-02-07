Canlı yayında hararetli anlar! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ile Türker Akıncı birbirine girdi: "La ilahe illallah ya"

Türkiye ve Yunanistan'ın son günlerdeki önemli gündemlerinden biri Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası. Art arda yaşanan sarsıntılar iki taraf için de tedirginlik yaratırken, bazı isimler depremlerin yanardağ kaynaklı olduğunu savundu. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da Beyaz TV ekranlarında Türker Akıncı'nın konuğu oldu ve Ege Denizi'ndeki depremleri yorumladı.

ÜŞÜMEZSOY İLE AKINCI ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Programın bir bölümünde ise Akıncı araya girdi ve Üşümezsoy'dan konuyu daha basit anlatmasını talep edip "Net bir cümle söylesene yanardağ patlamaz patlasa bile ufak bir patlama olur..." dedi.

"SEN KARŞINDA CELAL ŞENGÖR VARMIŞ GİBİ ANLATIYORSUN"

Bunun üzerine ikili arasında gerginlik yaşandı. Üşümezsoy "Söylüyorum bin defa söylüyorum..." şeklinde yanıt verirken, Akıncı da "Ama söylemen lazım hocam vatandaş anlamıyor. Sen karşında Celal Şengör varmış gibi anlatıyorsun. Ama vatandaş var hocam, Hakkari'de oturan Ahmet amcanın bunu anlaması lazım, Trabzon'daki veli amcamın alması lazım hocam" ifadelerini kullandı.

"BIRAK HAKKARİ DİNLEMESİN"

Akıncı'nın bu sözleri üzerine daha da hararetlenen tartışmada Üşümezsoy, "Ne diyor vatandaş. Bırak Hakkari dinlemesin. Girme şuna en sevmediğim laf bu ya. Ben bunu çok iyi bilip anlatıyorum." dedi.

"BEN ANLAMADIM MESELA VATANDAŞ NASIL ANLAYACAK"

Akıncı da bu sözlerin üzerine "Ben anlamadım mesela vatandaş nasıl anlayacak. Ben dediğinizi anlamıyorum, ben değil kimse anlamıyor" şeklinde konuştu.

"GİT SEN AHMET ERCAN'I AL VEYA BİRİNİ AL ANLATSIN"

Üşümezsoy ise burada Akıncı'yı dinlememekle suçladı ve "Sen dinlemiyorsun da ondan. Boyuna soru sorayım diyorsun... Dinlemiyorsun, dinlesen anlayacaksın. Kesmeden dinle lütfen anlayacaksın. Git sen Ahmet Ercan'ı al veya birini al anlatsın. 5 dakikamız gitti boşu boşuna" diyerek anlatmaya devam etti.

Akıncı ise bu anlarda "La ilahe illallah ya" diyerek tepkisini gösterdi.