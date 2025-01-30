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Canlı yayında ilginç anlar! Seçimlerin kaderini belirleyen adayın adını unuttular... Telefondan ismini arattılar: Oğan'mış

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
30.01.2025 09:41
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Bir canlı yayında yaşanan anlar dikkat çekti. Gazeteci Hikmet Genç, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belirleme stratejisini tartıştıkları sırada 2023 Genel Seçimlerindeki adayların adlarını sıralamak istedi. 4 adayın katıldığı seçimde; seçimin kaderini belirleyen ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın adını kimse hatırlamadı. O anlara kendisi de inanamayan Genç, "Çok enteresan ya bu kadar basit bir şeyi unutmuşuz" dedi. Daha sonra telefondan internet araması yaparak Oğan'ın adını hatırladılar.

Canlı yayında ilginç anlar! Seçimlerin kaderini belirleyen adayın adını unuttular... Telefondan ismini arattılar: Oğan'mış

Ülke TV'de dün yayınlanan bir programda ilginç anlar yaşandı. Arzu Yıldırım'ın sunduğu 'Gündem' adlı programa konuk olan Akademisyen Prof. Dr. Yusuf Özkır, Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç ve Akademisyen Doç. Dr. Ali Arslan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı seçme stratejisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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SİNAN OĞAN'IN ADINI HATIRLAYAMADILAR

Programın bu bölümünde 2023 Genel Seçimleri'ndeki Cumhurbaşkanı adaylarının da adı geçti. Bu anlarda yaşananlar ise dikkatlerden kaçmadı. Hikmet Genç yaptığı konuşma sırasında 2023 Genel Seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adaylarını sıralarken, ATA İttifakı'nın adayı olan ve seçimlerin ikinci tura kalmasındaki en büyük etmen olan Sinan Oğan'ı hatırlamadı.

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"BAŞKA KİM VARDI ÜSTAT?"

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin adlarını sıralayan Genç, "Başka kim vardı üstat dördüncü aday? Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce; sonra çekildi. 4 aday vardı" dedi.

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"BU KADAR BASİT BİR ŞEYİ UNUTMUŞUZ, BEN GAZETECİYİM VE BUNU HATIRLAYAMADIM"

Program sırasında daha sonra Meral Akşener ve Selahhatin Demirtaş'ın adları geçerken, Genç 2023 seçimlerinde Akşener'in aday olmadığını söyledi. Oğan'ı hatırlayamamalarına kendisi de şaşıran Genç, "Çok enteresan ya bu kadar basit bir şeyi unutmuşuz. Korkunç bir şey değil mi ben gazeteciyim ve bunu hatırlayamadım" şeklinde konuştu.

OĞAN'IN ADINI İNTERNETTE ARATTILAR

Programın devamında ise Yusuf Özkır konuyla ilgili olarak telefonundan internet araması yaptı ve adayın Oğan olduğunu hatırlattı.

2023 CUMHRUBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce aday oldu. İnce daha sonra yarıştan çekilirken, ilk turda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 oy, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy, Sinan Oğan ise yüzde 5,17 oy aldı. Sinan Oğan'ın oy oranı seçimlerin kaderini de etkiledi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

OĞAN İKİNCİ TURDA ERDOĞAN'I DESTEKLEDİ

Oğan ikinci turda ise Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı. Oğan'ın destek açıklamasının ardından yapılan ikinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oy aldı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Sinan Oğan aday
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