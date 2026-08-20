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Canlı yayında kadını yaralamıştı: " Karagül" lakaplı fenomen hakkında karar!

Canlı yayında tartıştığı kadını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan “Karagül” lakaplı Merve A. hamileliği ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

Canlı yayında kadını yaralamıştı: " Karagül" lakaplı fenomen hakkında karar!

Bursa’da, sosyal medya platformunda yayın yaptığı sırada tartıştığı G.Ö. adlı kadını bıçakla yaralayan ve soruşturma kapsamında tutuklanan 'Karagül' lakaplı Merve A., yargılandığı duruşmada hamile olması ve sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliyesine karar verildi.

Olay, 19 Nisan’da Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sanal medya uygulamasında ‘Karagül’ lakabıyla bilinen Merve A., sokakta yürürken hesabından canlı yayın açtı. Merve A., bu sırada yanına gelen bir G.Ö. adlı kadınla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Merve A. cebinden çıkardığı bıçakla kadını kulağından yaraladı. Merve A., yaşanan bu anları da sanal medya hesabından canlı yayınladı.

Canlı yayında kadını yaralamıştı: " Karagül" lakaplı fenomen hakkında karar! 1

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde gözaltına alınan, polis aracında da canlı yayın açan Merve A.’nın elindeki kan dikkat çekti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Merve A., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Canlı yayında kadını yaralamıştı: " Karagül" lakaplı fenomen hakkında karar! 2

HAMİLELİK VE SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Bursa 27'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, müşteki G.Ö. ile taraf avukatları katıldı. Olayın ardından tutuklanan sanık Merve A., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanarak olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu dile getirdi. 6 aylık hamile olduğunu belirten sanık Merve A., "Enfeksiyon kaptım. Bebeğimin sağlığı için hakkımda tahliye kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.

Taraf beyanlarını dinleyen mahkeme hakimi, sanığın hamilelik durumu ve sağlık raporlarını göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Karagül
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