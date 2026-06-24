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Canlı yayında terör propagandası yapan şahıslar YTS ile tespit edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın açarak terör propagandası yaptığı belirlenen 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından Yüz Tanıma Sistemi (YTS) ile tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Canlı yayında terör propagandası yapan şahıslar YTS ile tespit edildi

Manavgat ilçesinde bir sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yapan şahısların terör örgütü propagandası yaptığı yönünde ihbar alınması üzerine, Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Görüntüleri incelemeye alan jandarma ekipleri YTS ile gerçekleştirilen analiz neticesinde, yayını gerçekleştiren şahısların kimlik ve bulundukları yeri tespit etti.

Canlı yayında terör propagandası yapan şahıslar YTS ile tespit edildi 1

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ulualan Mahallesi’nde bulunan bir otel lojmanında yakalanan H.D. ve Y.C.G. isimli şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan ve haklarında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama, terör örgütü propagandası yapmak, Cumhurbaşkanına hakaret ve kişilerin hatırasına hakaret" suçlarından adli tahkikat başlatılan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Canlı yayında terör propagandası yapan şahıslar YTS ile tespit edildi 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Gözaltı
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