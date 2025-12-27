Cansız bedeni çöp poşetinde bulunan kadınla ilgili yeni gelişme! Eşini ararken katiline sormuş

Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki boş dairede mülk sahibinin yaptığı kontrolde, çöp poşetinde kadın cesedi bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, kadının bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye Durgun olduğu belirlendi.

Sümeyye Durgun’un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TUTUKLANDI!

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve bina görevlisi olduğu öğrenilen S.K'ye (27) kaçtığı süreçte yardım ettiği iddiasıyla dayısı M.T. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince S.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, M.T. ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

S.K.’nin Durgun ile gönül ilişkisi yaşadığı, bu nedenle çıkan tartışmada genç kadının başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

EŞİ DÜN KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Eşinin, dün Sümeyye Durgun ile ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Ahmet Durgun’un (29), eşinin cenazesi bulunmadan bir gün önce onun bindiği taksiyi bulup şoförden aldığı bilgilerle cinayetin işlendiği sitenin 8’inci katına kadar gittiği, cinayet şüphelisi kapıcı S.K. ile karşılaştığı ortaya çıktı.

Ahmet Durgun, Sümeyye ile 27 Mayıs’ta evlendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Eşimle mutluyduk. Eşim bana ‘Dışarı çıkabilir miyim?’ diye mesaj attı. Arkadaşının yanına gideceğini kısa bir süre içerisinde döneceğini yazdı. Bu konuşmalar 23 Aralık saat salı günü saat 15.30 civarlarında oldu. Arkadaşının gelip onu araçla alacağını söyledi. Ben eşimin taksi durağındaki taksiye bindiğini fark ettim. Bir süre sonra eşimi aradım ama telefonuna ulaşamadım. Önce mesaj yoluyla yazdım. İnternetin açık olmadığını görünce panikledim. Normal aradım. Kendisine hiçbir şekilde ulaşamadım. Kaybolduğu gün gece yarısında kaynanamı arayıp onlara gitmediğini öğrenince panikledim. Sabah erken taksi durağa gittim. Taksici bana, eşinin başta Adli Tıp Kurumu’nun kapısı dediğini ama belli ki adresi bilmediğini söyledi. Ondan sonra görüşeceği kişinin bayan mı erkek mi olduğunu bilmediğini söyledi. Eşim kendisine atılan konumunev olduğunu söylemiş. Ondan sonra eşim taksici ile beraber siteye gittiğini, olayın gerçekleştiği blok olduğunu taksici bana teyit etti. Taksici 8’inci kat diye duyduğunu belki işime yarar diye bana söyledi."

KAPICI S.K.'YA EŞİNİ SORMUŞ, "8’İNCİ KATTAKİ DAİRELERİN ANAHTARI BİZDE YOK" DEMİŞ

Durgun, taksi şoföründen aldığı bilgilerle siteye gittiğini belirterek, "Bloğa girer girmez bere kafasında olan bir kapıcı fark ettim. Siyah siyah poşetlerde çöp çıkarıyordu. Ağabey sen buranın kapıcısı mısın?’ dedim. ‘Evet’ dedi. Ben de ona eşimin fotoğrafını gösterdim. Kendisi bir an tereddüt etti. Paniklemiş gibi oldu. Ama benim aklıma kesinlikle gelmezdi yani onun bu işte bir parmağı var mı yok mu diye. 8’inci kat olayını kapıcıya da söyledim. Kapıcı orada kimsenin oturmadığını ve anahtarlarının ev sahibinde olduğunu söyledi. Ben yine vicdanen rahatsız olduğum için yukarı çıktım. 8’inci kata varınca defalarca kapıları ikisini de çaldım karşılıklı şekilde. Herhangi bir ses çıkmadı" dedi.

"POŞETTE CESET BULUNDU" DİYE TELEFON GELMİŞ

Bir gün kendine telefon geldiğini söyleyen Durgun, “Önce Engin isminde bir arkadaş beni aradı. Acilen siteye gelmem gerektiğini, poşette cansız bir bayan cesedi bulunduğunu söyledi. Sitenin önünde ambulans, kalabalık ve polisleri gördüm. Kapıcıyı kesinlikle daha önce hiç görmedim. Sadece oraya taksiye indikten sonra ona fotoğrafı gösterdiğim zaman görmüştüm. Neden benim eşime kıyar?" diye konuştu.

Eşinin çok iyi niyetli biri olduğunu ve mutlu olduklarını söyleyen Durgun, "Eşim amcamın kızıdır. Kaçarak evlendik. Nikahımızı kıydıktan sonra Diyarbakır'a geldik. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum. İdam edilmesini istiyorum. Ocağımıza ateş düşürdüler. Canımdan parçamı aldılar. Onsuz nasıl yaşarım” ifadelerini kullandı.

