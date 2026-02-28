HABER

Çantasında sigara gördü, eşinin iş yerini bastı! 13 kez bıçakladı

Denizli’de sigara içtiği gerekçesiyle çıktığı öne sürülen tartışma dehşete dönüştü. 47 yaşındaki Ayhan Atçalıoğlu, çaycı olarak çalışan eşi Habibe Atçalıoğlu’nu iş yerinde çalışanların gözü önünde 13 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde aile içi gerilim iş yerinde kanlı saldırıya dönüştü. Ayhan Atçalıoğlu, sigara içtiği tartıştığı öne sürülen 43 yaşındaki eşi Habibe Atçalıoğlu’nu çalıştığı iş yerinde 13 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi’ndeki bir otomobil satış ve servis bayisinde meydana geldi. Sarayköy ilçesinde yaşayan iki çocuk babası demirci ustası Ayhan Atçalıoğlu, iddiaya göre eşi Habibe Atçalıoğlu ile sigara içtiği için bir süre önce tartıştı. Ayhan Atçalıoğlu, önceki gün eşinin çantasında sigara görünce Habibe Atçalıoğlu ile bir kez daha tartıştı.

Eşi Habibe Atçalıoğlu’nun gece eve gelmeyip, annesinde kalmasına ve sigara içmesine sinirlenen Ayhan Atçalıoğlu, bugün eşinin çaycı olarak çalıştığı iş yerine gitti. Burada yanında taşıdığı bıçağı çıkartan Ayhan Atçalıoğlu, diğer çalışanların gözü önünde eşi Habibe Atçalıoğlu’nu karın, kasık, kol ve bacak bölgelerinden bıçakladı.

Vücuduna aldığı 13 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Ayhan Atçalıoğlu ise iş yerindeki diğer personeller tarafından etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan Habibe Atçalıoğlu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan iş yerindeki personeller tarafından etkisiz hale getirilen Ayhan Atçalıoğlu ise polis tarafından olayda kullandığı bıçak ile gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

