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CapCut nedir? CapCut nasıl kullanılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
27.02.2025 00:23
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İnternetin günlük hayatın her alanına girmesi ve resmi işlemler de dahil olmak üzere neredeyse her işlemin internet aracılığı ile yapılabilir hale gelmesi sosyal medya alanında da gelişmelere neden olmuştur. Sosyal medyanın öne çıkması ise çeşitli ifadelerin, terimlerin ve kavramların günlük konuşma diline alınmasını sağlamıştır.

CapCut nedir? CapCut nasıl kullanılır?

İçindekiler

  • CapCut nedir?
  • CapCut ne işe yarar? CapCut ile neler yapılabilir?
  • CapCut nasıl kullanılır?

Sosyal medyanın her geçen gün biraz daha önem kazanması ile günlük hayattaki konuşma diline de birçok terim, kavram ve ifade girmiştir. Fotoğraf ve video içerikleri, çeşitli sosyal medya hesapları için önemli ve gerekli kabul edilmiş, telefonlar bu duruma özel uygulamalar ve özellikler eklenmeye de başlanmıştır.

CapCut nedir?

Mobil cihazlarda ve masaüstü cihazlarda kullanılabilen bir video düzenleme uygulaması olan CapCut, son dönemin uygulamalarından biri haline gelmiştir. Sosyal medyada kullanım alanı bulunan CapCut, sosyal medyaya yüklenen çeşitli videoları düzenlemek için kullanılır.

CapCut uygulaması şu özelliklere sahiptir:

  • Temel video düzenleme
  • Gelişmiş video düzenleme
  • Ses düzenlemesi
  • Yapay zeka destekli özellikler
  • Video arka planı düzenleme gibi ek özellikler

CapCut ne işe yarar? CapCut ile neler yapılabilir?

CapCut uygulaması kolay bir kullanıma ve geniş kullanım alanına sahiptir. Kişiler sosyal medya hesaplarına çektikleri videoları yüklemeden önce videolar üzerinde çeşitli değişiklikleri ve düzenlemeleri CapCut uygulaması aracılığı ile yapabilirler.

Ses düzenleme özelliği de bulunan CapCut uygulaması videolara ses efektleri ekleyebilmeyi de sağlar. Ayrıca videolara farklı stiller ve atmosferler katabilmek de mümkün olur. Otomatik altyazıların eklenmesi de bu uygulama sayesinde yapılabilmektedir.

CapCut nasıl kullanılır?

CapCut'ın uygulamasını indirmek, videolarda ses ve görüntü üzerine düzenlemeler yapmak gibi çeşitli işlemleri herhangi bir ücrete tabi tutulmaz. Ancak uygulamanın CapCut Pro adında ücretli paketi de bulunmaktadır.

Uygulamayı kullanmak için şu adımları takip etmek yeterli olacaktır:

  • Uygulama telefonun desteklediği mağazadan indirilerek yüklenir.
  • "Yeni proje oluştur" butonuna tıklanır ve düzenlenecek video ya da görseller seçilerek içe aktarılır.
  • Seçilen görsel ya da video zaman çizelgesinde düzenlenir.
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teknoloji uygulama video
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