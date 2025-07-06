HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Caretta caretta Tuba, 5 yıl sonra geri döndü: İztuzu Plajı’na yuva yaptı! Rotasını 10 milyon kişi izledi

Muğla’nın Dalyan ilçesinde, 2019 yılında yaralı bulunup tedavi edilerek uydu takip cihazı takıldıktan sonra denize bırakılan caretta caretta türü deniz kaplumbağası “Tuba”, 5 yıl sonra tekrar İztuzu Plajı’na dönerek yuva yaptı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, Tuba’nın yuvalamasının ardından uydu cihazının yenileneceğini ve denize bırakılacağını belirtti. Detaylar haberimizde...

Caretta caretta Tuba, 5 yıl sonra geri döndü: İztuzu Plajı’na yuva yaptı! Rotasını 10 milyon kişi izledi

Muğla Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki DEKAMER, caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor.

Caretta caretta Tuba, 5 yıl sonra geri döndü: İztuzu Plajı’na yuva yaptı! Rotasını 10 milyon kişi izledi 1

Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip tekrar denize bırakılıyor. 2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağasına Tuba adı verildi.

Caretta caretta Tuba, 5 yıl sonra geri döndü: İztuzu Plajı’na yuva yaptı! Rotasını 10 milyon kişi izledi 2

28 BİN KİLOMETRE YOL KATEDEREK, İYON DENİZİ AÇIKLARINA ULAŞTI

DEKAMER'de tedavi edilen 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası üzerine uydu takip cihazı takılarak, 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı.

Caretta caretta Tuba, 5 yıl sonra geri döndü: İztuzu Plajı’na yuva yaptı! Rotasını 10 milyon kişi izledi 3

Tuba, geçen sürede 28 bin kilometre yol katederek, İyon Denizi açıklarına ulaştı.

Caretta caretta Tuba, 5 yıl sonra geri döndü: İztuzu Plajı’na yuva yaptı! Rotasını 10 milyon kişi izledi 4

DALYAN'A GELEREK YUVA YAPTI

Tuba’nın rotasını gösteren harita ise 9 milyon kişi tarafından görüntülenip, izlendi. 2024 yılının Nisan ayında sinyali kesilen Tuba, tekrar Dalyan'a gelerek İztuzu Plajı'na yuva yaptı.

Caretta caretta Tuba, 5 yıl sonra geri döndü: İztuzu Plajı’na yuva yaptı! Rotasını 10 milyon kişi izledi 5

"İZTUZU KUMSALINI ÇOK SEVİYOR"

Deniz kaplumbağalarının çok iyi korunan İztuzu kumsalını çok sevdiğini belirten DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "2008 yılında oluşturulan Türkiye'nin ilk deniz kaplumbağa hastanesi diyebileceğimiz bir merkezde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin her yerinden 1 aylığına gelen gönüllüler ile birlikte 24 saat dolaşarak yuvaların kafeslenmesi, korunması ve buradan başarılı bir şekilde yavruların denize gitmesini sağlıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İztuzu Plajı, 1988 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde koruma çalışmalarının yürütüldüğü tek kumsaldır. Burası dünya için önemlidir. O yıllarda 150-200 olan yuvalarımız bugünlerde 700-800 rakamlara ulaştı. Deniz kaplumbağaları çok iyi korunan İztuzu kumsalını çok seviyor" dedi.

Caretta caretta Tuba, 5 yıl sonra geri döndü: İztuzu Plajı’na yuva yaptı! Rotasını 10 milyon kişi izledi 6

"ROTASINI 10 MİLYON KİŞİ İZLEDİ"

Prof. Dr. Kaska, nisan ayından bu yana gece-gündüz çalışarak yuvaları kafeslediklerini belirtip, "Bir anne 500 dolayında pinpon topu büyüklüğündeki yumurtaları 100'erli gruplar halinde sezon boyunca 3-5 yuva yapıyor. Yumurtlama temmuz ayının sonuna kadar devam ediyor. Şimdiden 600 yuvaya ulaştık. 2019'da bu bölgede bulduğumuz ve Tuba ismini verdiğimiz deniz kaplumbağamız tekrar yuvalamak için kumsala geldi. Yuvalamasını yaptıktan sonra uydu cihazını yenileyeceğiz ve tekrar denize göndereceğiz. Hırvatistan'da mı ya da İtalya'da mı dolaşacak, yoksa yeni bir rota mı belirleyecek bunu zaman gösterecek. Tuba'nın rotasını yaklaşık 10 milyon kişi izledi" ifadelerini kullandı.

Caretta caretta Tuba, 5 yıl sonra geri döndü: İztuzu Plajı’na yuva yaptı! Rotasını 10 milyon kişi izledi 7

Caretta caretta Tuba, 5 yıl sonra geri döndü: İztuzu Plajı’na yuva yaptı! Rotasını 10 milyon kişi izledi 8

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da korkutan yangın! Büyümeden söndürülmesi sevindirdiMalatya'da korkutan yangın! Büyümeden söndürülmesi sevindirdi
Yaz aylarının bir diğer kabusu! Bir kişi boğularak hayatını kaybettiYaz aylarının bir diğer kabusu! Bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Muğla Ortaca deniz kaplumbağası Caretta Caretta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 TL'lik ev... Bakanlık harekete geçti! Arama yapanların karşısına çıkıyordu

1 TL'lik ev... Bakanlık harekete geçti! Arama yapanların karşısına çıkıyordu

Son 65 yılın en kurak yılı! Barajda 98 günlük su kaldı

Son 65 yılın en kurak yılı! Barajda 98 günlük su kaldı

CHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı

CHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı

Takısız, makyajsız, sade... Diva'nın bu hali olay oldu

Takısız, makyajsız, sade... Diva'nın bu hali olay oldu

103 yaşında gençlere taş çıkartıyor! Bir gün bile aksatmadan yaptığı tek şey var...

103 yaşında gençlere taş çıkartıyor! Bir gün bile aksatmadan yaptığı tek şey var...

Kritik hafta! PKK'nın silahlarının tamamının imhası için tarih verildi: 'Öcalan' detayı...

Kritik hafta! PKK'nın silahlarının tamamının imhası için tarih verildi: 'Öcalan' detayı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.