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Carnivore diyeti nedir, nasıl yapılır? Carnivor diyetinde ne yenir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
09.01.2025 21:03
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Son zamanlarda sağlıklı beslenmek ve sağlıklı yaşam birçok insanın ilgi alanı hâline gelmiştir. Özellikle pandemi sonrasındaki süreçte insanlar sağlıklı yaşam için spor, diyet, beslenme gibi çeşitli alışkanlıklar kazanarak sağlıklı bir yaşam sürme çabasına girmişlerdir.

Carnivore diyeti nedir, nasıl yapılır? Carnivor diyetinde ne yenir?

Çeşitli diyetler ve yaşam trendleri arasında birçok farklı terim ve kavram günlük hayattaki yerini almıştır. Uzman diyetisyenler eşliğinde yapılan beslenme planları sadece zayıflamak için değil mevcut formu korumak ya da sağlıklı yaşamak için de uygulanabilmektedir.

Carnivore diyeti nedir?

Halk arasında "et yiyenler diyeti" adı ile yaygınlaşan Carnivore diyeti kişileri sadece hayvansal gıdalar tüketmeye yönelik bir diyete yönlendirir. Karbonhidrat alımını tamamen ortadan kaldıran bu diyet ile tüm enerjinin proteinden ve yağdan alınması hedeflenir.

Etçil diyet ya da Carnivore diyeti her ne kadar hâlâ tartışma konusu olsa da son zamanların en sık tartışılan diyeti olsa da aynı zamanda en çok tercih edilen diyeti olmaya başlamıştır. Bilinçsizce yapılmaması gereken bu diyetin etkileri kişiden kişiye değişiklik de gösterebileceği için mutlaka bir uzmana danışılması gerekmektedir.

Carnivore diyeti nasıl yapılır?

Eğer diyetisyen onayı ve uzman doktor önerisi varsa yapılabilecek olan Carnivore diyeti ya da etçil diyet şu maddelere bağlı kalarak uygulanır:

  • Yalnızca hayvansal gıdalar tüketilir.
  • Karbonhidrat tüketimi yapılmaz.
  • Su ve elektrolit takviyesi yapılmalıdır.
  • Kalori hesabı tutulmaz.
  • Adaptasyon için birkaç hafta süre gerektiği bilinir.

Kilo kaybı, kan şekerinin kontrol altında tutulabilmesi, bazı kişiler için daha az iltihaplanma görülmesi, kolay ve basit bir şekilde uygulanabilir olması ile bilinen Carnivore diyetinin sindirim konusunda yaşanan sorunlar için de iyi geldiği bilinmektedir.

Carnivor diyetinde ne yenir?

Carnivore diyetinde yenilmesi ve asla tüketilmemesi gereken çeşitli gıdalar vardır. Yenilmesi önerilen ürünler şu şekildedir:

  • Sığır, kuzu gibi kırmızı etler
  • Tavuk, hindi gibi beyaz etler
  • Ton balığı ve somon gibi balık etleri
  • Yumurta
  • İç yağı ya da tereyağı gibi hayvansal yağlar
  • Kemik suyu

Bu diyet dahilinde şu ürünlerin asla tüketilmemesi önerilir:

  • Sebze
  • Meyve
  • Tatlandırıcı
  • Şeker
  • Bitkisel yağ
  • Süt ve süt ürünleri
Anahtar Kelimeler:
diyet
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