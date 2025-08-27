HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Çarpıcı araştırma: Fazla et yemek kanser yapar mı? Et tüketiminin kanserle ilişkisi var mı?

Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nin çığır açan araştırması, et tüketiminin kansere bağlı ölüm riskini artırdığına dair yaygın inanışları yerle bir ediyor. 16 bin yetişkinin beslenme alışkanlıklarını inceleyen çalışma, hayvansal proteinin kansere karşı "sınırlı ama anlamlı" bir koruyucu etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. İşte protein tüketimi ve sağlık ilişkisine dair ezber bozan detaylar…

Çarpıcı araştırma: Fazla et yemek kanser yapar mı? Et tüketiminin kanserle ilişkisi var mı?

Kanada’daki McMaster Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, et tüketiminin kansere bağlı ölüm riskini artırdığına dair yaygın inanışları sorguluyor.

Çarpıcı araştırma: Fazla et yemek kanser yapar mı? Et tüketiminin kanserle ilişkisi var mı? 1

16 BİN KİŞİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI İNCELENDİ

Araştırmada, 19 yaş ve üzeri yaklaşık 16 bin yetişkinin beslenme alışkanlıkları analiz edildi. Katılımcıların hayvansal ve bitkisel protein tüketim düzeyleri incelenerek, bu diyet kalıplarının kalp hastalıkları ve kanser gibi ölüm nedenleriyle ilişkisi değerlendirildi.

Sonuçlar, toplam protein, hayvansal veya bitkisel protein tüketimi ile genel ölüm riski arasında bir bağlantı olmadığını gösterdi. Ancak hayvansal protein tüketiminin, kansere bağlı ölüm riskinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma sağladığı tespit edildi. Bitkisel proteinlerin ise bu konuda minimal bir etkisi olduğu belirtildi.

Çarpıcı araştırma: Fazla et yemek kanser yapar mı? Et tüketiminin kanserle ilişkisi var mı? 2

“PROTEİN HAKKINDAKİ YANLIŞ BİLGİLER DÜZELTİLİYOR”

McMaster Üniversitesi Kinesiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Stuart Phillips, “Protein hakkında birçok yanlış bilgi dolaşıyor. Bu çalışma, ne kadar ve ne tür protein tüketilmesi gerektiği konusunda netlik sağlıyor” dedi.

Prof. Dr. Stuart Phillips, çalışmada kullanılan altın standart yöntemlerin, günlük dalgalanmaları göz ardı ederek uzun vadeli beslenme alışkanlıklarını doğru bir şekilde değerlendirdiğini vurguladı.

Çarpıcı araştırma: Fazla et yemek kanser yapar mı? Et tüketiminin kanserle ilişkisi var mı? 3

HEM HAYVANSAL HEM BİTKİSEL PROTEİN FAYDALI

Araştırmanın başyazarı ve Başkanı Yanni Papanikolaou, “Gözlemsel veriler ve klinik araştırmalar birlikte değerlendirildiğinde, hem hayvansal hem de bitkisel protein kaynaklarının sağlık ve uzun ömür açısından faydalı olduğu açıkça görülüyor” dedi.

Bu bulgular, et tüketimine dair olumsuz algıları yeniden değerlendirme gerekliliğini ortaya koyuyor.

Çarpıcı araştırma: Fazla et yemek kanser yapar mı? Et tüketiminin kanserle ilişkisi var mı? 4

DENGELİ BESLENMENİN ÖNEMİ

Araştırma, hayvansal proteinlerin kansere karşı koruyucu bir rol oynayabileceğini gösterse de, uzmanlar dengeli bir diyetin önemini vurguluyor. Hem hayvansal hem de bitkisel protein kaynaklarının sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak tüketilmesi öneriliyor.

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öldürüleceğini tahmin etmiş: "Hakkınızı helal edin yine de"Öldürüleceğini tahmin etmiş: "Hakkınızı helal edin yine de"
Yokuş aşağı hareket eden çöp konteynerini vatandaş durdurduYokuş aşağı hareket eden çöp konteynerini vatandaş durdurdu

Anahtar Kelimeler:
kanser Kanada kırmızı et bilimsel araştırma protein
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uzak Şehir'de üzen veda! Ailevi sebeplerle projeden ayrıldı

Uzak Şehir'de üzen veda! Ailevi sebeplerle projeden ayrıldı

Tepki çeken görüntüye kaymakam kayıtsız kalmadı

Tepki çeken görüntüye kaymakam kayıtsız kalmadı

Tümer Metin'den tepki çeken Ederson yorumu! Stüdyodakiler bile dondu kaldı

Tümer Metin'den tepki çeken Ederson yorumu! Stüdyodakiler bile dondu kaldı

Hastasına "Çıplak geleni muayene etmiyorum" demişti...

Hastasına "Çıplak geleni muayene etmiyorum" demişti...

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Yedikule Hastanesi'nde milyonluk vurgun! Profesör suç örgütü lideri oldu, işte istenen ceza...

Yedikule Hastanesi'nde milyonluk vurgun! Profesör suç örgütü lideri oldu, işte istenen ceza...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.