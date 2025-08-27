Çarpıcı araştırma: Fazla et yemek kanser yapar mı? Et tüketiminin kanserle ilişkisi var mı?

Kanada’daki McMaster Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, et tüketiminin kansere bağlı ölüm riskini artırdığına dair yaygın inanışları sorguluyor.

16 BİN KİŞİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI İNCELENDİ

Araştırmada, 19 yaş ve üzeri yaklaşık 16 bin yetişkinin beslenme alışkanlıkları analiz edildi. Katılımcıların hayvansal ve bitkisel protein tüketim düzeyleri incelenerek, bu diyet kalıplarının kalp hastalıkları ve kanser gibi ölüm nedenleriyle ilişkisi değerlendirildi.

Sonuçlar, toplam protein, hayvansal veya bitkisel protein tüketimi ile genel ölüm riski arasında bir bağlantı olmadığını gösterdi. Ancak hayvansal protein tüketiminin, kansere bağlı ölüm riskinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma sağladığı tespit edildi. Bitkisel proteinlerin ise bu konuda minimal bir etkisi olduğu belirtildi.

“PROTEİN HAKKINDAKİ YANLIŞ BİLGİLER DÜZELTİLİYOR”

McMaster Üniversitesi Kinesiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Stuart Phillips, “Protein hakkında birçok yanlış bilgi dolaşıyor. Bu çalışma, ne kadar ve ne tür protein tüketilmesi gerektiği konusunda netlik sağlıyor” dedi.

Prof. Dr. Stuart Phillips, çalışmada kullanılan altın standart yöntemlerin, günlük dalgalanmaları göz ardı ederek uzun vadeli beslenme alışkanlıklarını doğru bir şekilde değerlendirdiğini vurguladı.

HEM HAYVANSAL HEM BİTKİSEL PROTEİN FAYDALI

Araştırmanın başyazarı ve Başkanı Yanni Papanikolaou, “Gözlemsel veriler ve klinik araştırmalar birlikte değerlendirildiğinde, hem hayvansal hem de bitkisel protein kaynaklarının sağlık ve uzun ömür açısından faydalı olduğu açıkça görülüyor” dedi.

Bu bulgular, et tüketimine dair olumsuz algıları yeniden değerlendirme gerekliliğini ortaya koyuyor.

DENGELİ BESLENMENİN ÖNEMİ

Araştırma, hayvansal proteinlerin kansere karşı koruyucu bir rol oynayabileceğini gösterse de, uzmanlar dengeli bir diyetin önemini vurguluyor. Hem hayvansal hem de bitkisel protein kaynaklarının sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak tüketilmesi öneriliyor.

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır