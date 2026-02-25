İstanbul'daki Merter Polisevi’nde yangın!

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi'nde yer alan Merter Polisevi'nde yangın çıktı. Alevler, doğrudan binanın çatı katında başladı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP YÖNLENDİRİLDİ

Yapılan ihbarın hemen ardından, yetkililer olay yerine çok sayıda acil müdahale gücü yönlendirdi. Kısa süre içinde bölgeye itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri ulaştı.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Binanın çatı katını saran yangına ekipler hızla müdahale etmeye başladı. Olay yerindeki itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma ve söndürme çalışması kesintisiz şekilde devam ediyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır