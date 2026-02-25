HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'daki Merter Polisevi’nde yangın!

İstanbul Merter'de bulunan polisevinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul'daki Merter Polisevi’nde yangın!

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi'nde yer alan Merter Polisevi'nde yangın çıktı. Alevler, doğrudan binanın çatı katında başladı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP YÖNLENDİRİLDİ

Yapılan ihbarın hemen ardından, yetkililer olay yerine çok sayıda acil müdahale gücü yönlendirdi. Kısa süre içinde bölgeye itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri ulaştı.

İstanbul daki Merter Polisevi’nde yangın! 1

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Binanın çatı katını saran yangına ekipler hızla müdahale etmeye başladı. Olay yerindeki itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma ve söndürme çalışması kesintisiz şekilde devam ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Restorandan bıçak çalıp, eski nişanlısını katletti! Kan donduran detaylarRestorandan bıçak çalıp, eski nişanlısını katletti! Kan donduran detaylar
Yolcu minibüs ile otomobil çarpıştıYolcu minibüs ile otomobil çarpıştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul polisevi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.