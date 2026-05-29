Kılıçdaroğlu ilk açıklamasını ona yapmıştı! Canlı yayında ilginç çıkış: 'Aylardır oyları düşmüyor'

Türkiye CHP için alınan mutlak butlan kararının akabinde gelişen olayları konuşmaya devam ederken CHP'yi nasıl bir geleceğin beklediği herkes tarafından merak ediliyor. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi CHP'nin yeniden başına geçmişti. Özgür Özel'in ise nasıl bir yol izleyeceği hakkında dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı. İşte tüm detaylar!

"NEDEN AYRILMIYORSUNUZ? KURUN PARTİNİZİ"

Gazeteci Fatih Atik TGRT canlı yayınında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Atik'in ifadeleri şu şekilde:

"Çok ciddi bir halk desteği var Özel ve İmamoğlu'nun. Bunu görmek lazım. Aylardır yapılan anketlerde oyları %30'un altına düşmüyor.

Ve Kılıçdaroğlu bu kadar, onların iddia ettiğine göre başarılı olmayan bir siyasetçiyse neden ayrılıp gitmiyorsunuz? Kurun partinizi. Milyonlarca kişi destekliyor sizi.

"CHP YÖNETİMİ POLİSİN GİRMESİNİ BİZZAT İSTEDİ"

Polisleri CHP'nin içine sokmak size ne kazandırır? Ne kazandırdı yani? Hani parti de hazırdı. Nerede o parti? Neden CHP'nin içinde kalmaya çalışıyorsunuz? Yoksa tersinden propaganda mı yapıyorlar? Yani bir mağduriyet algısı mı oluşturmaya çalışıyorlar? Bence böyle. Polisin oraya girmesini CHP yönetimi bizzat istedi. Ben böyle okuyorum."